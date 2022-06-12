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В американском штате Мэриленд на бензоколонках все чаще появляются наклейки, обвиняющие президента Джо Байдена в существенном подорожании топлива, передает “МК”.

Их наклеивают сами жители штата. Таким образом они хотят донести до водителей, кто именно является виновником высоких цен на бензин.

Впрочем, Байден не особо унывает из-за подобных действий американцев. Напротив, он открыто говорит им, что уровень инфляции в стране повышается, с чем гражданам придется мириться «некоторое время». Когда это самое время закончится, то цены постепенно будут снижаться.

Такое заявление Байден сделал на встрече с представителями Демократической партии в Лос-Анджелесе. В качестве одной из причин кризиса он назвал события на Украине.

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