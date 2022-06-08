На базе «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) представители Министерства государственной безопасности ЛНР обнаружили оборудование и документы миссии ОБСЕ, сообщила пресс-служба ведомства.

Обыск в доме, в котором экстремисты устроили огневую точку, был проведен еще 25 мая. Тогда были изъяты полиграфическая продукция и средства связи. Причем один из телефонов принадлежал офицеру ОБСЕ Петко Лилову, который входил в состав луганской команды.

Выяснилось, что Лилов также работает на одну из разведок ЕС. Несмотря на миротворческий характер миссии ОБСЕ, он выполнял задачи, которые наносили ущерб Луганской народной республике.

МГБ продолжает расследование деятельности иностранных спецслужб, выявляет и фиксирует все факты, связанные с ними.