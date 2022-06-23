Певец Том Ньюверз, известный на сцене как Кончита Вурст, принял участие в антироссийском концерте, который состоялся в Амстердаме. После исполнения своей песни он обратился к мировым политикам с призывом принять Украину в Евросоюз. Подробности сообщает издание “Украина.ру”.

Кончита Вурст заявила со сцены: «Очень надеюсь, что Украина очень скоро к нам присоединится. Давайте вместе обнимать Украину, ведь она восстанет из пепла, как Феникс».

Вурст уже не в первый раз поддерживает Киев. В мае этого года она записала трек Striving Together, который переводится как “Боремся вместе”.

На антироссийском концерте, состоявшемся в Амстердаме, принимали участие также Верка Сердючка, Руслана Лыжичко, Джамала, группа Kalush Orchestra. Среди зарубежных исполнителей были немецкий певец Малик Харрис, группа Blind Channel и исполнительница Эммили де Форест.