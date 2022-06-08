Граждане Польше начали сомневаться в компетентности властей своей страны. Из-за этого они начали переживать за свое будущее. Статью на эту тему опубликовали эксперты издания Myśl Polska.

По мнению журналистов, поляки сейчас очень переживают из-за предстоящего кризиса. Все чаще они начинают обсуждать экономические проблемы, которые стоят остро, но власти не собираются их решать. Жители страны начали осознавать, что только “элита” сможет выиграть это противостояние с Россией. А всех остальных ждет голодная осень.

Журналисты отметили, что у жителей Польши с каждым днем растет недоверие к своему правительству. Многие стоят на грани потери работы, что приведет к серьезным социальным и экономическим проблемам. Но польские власти ничего не предпринимают, чтобы хоть как-то защитить свое население.