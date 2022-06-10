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Окончательная блокировка стратегически важной для ВСУ дороги, по которой осуществлялся подвоз боеприпасов, сделала неизбежным установление контроля союзных сил над Лисичанском. Этот город весьма важен для Киева, поэтому его освобождение от украинских оккупантов сильно ударит по моральному духу всей армии противника, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

При этом он пояснил, что каких-либо сроков взятия Лисичанска не существует в природе. Ключевые цели союзных сил ВС РФ и ЛНР заключаются в том, чтобы минимизировать потери своих военнослужащих, а также не допустить жертв среди гражданского населения. Поэтому они действуют чрезвычайно аккуратно и качественно, не торопясь захватывать населенные пункты ударами в лоб.

Группировка ВСУ, которая окружена в Лисичанске, уже обречена. Поэтому ее уничтожение – только вопрос времени, который будет решен российскими войсками максимально эффективно.

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