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Житель ДНР Николай Чебряков решился переплыть на резиновой лодке Углегорское водохранилище, являющееся самым крупным в Донбассе, чтобы спасти свою супругу. Она находилась в поселке Новолуганское, подконтрольном Киеву, передает РИА Новости.

Две с половиной недели назад женщина отправилась на работу в этот населенный пункт. Однако вернуться домой не смогла, так как ВСУ подорвали дамбу водохранилища и перестали выпускать из Новолуганского мирных жителей.

Мужчина обратился к российским артиллеристам за помощью. Они взяли на себя прикрытие этой романтической «спасательной операции» и любящий супруг смог вывезти жену на резиновой лодке. Уже на родном берегу семья рассказала, что Углегорское водохранилище постоянно простреливается украинскими военными. Но супругам повезло добраться целыми и невредимыми, чтобы вернуться домой, где их ждали двое детей.

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