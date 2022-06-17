Союзные силы контролируют практически всю территорию Северодонецка, кроме промышленной зоны завода «Азот». Однако это предприятие занимает почти половину населенного пункта, а его штурм может превратиться в серьезную проблему, рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Он пояснил, что «Азот», как и комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, имеет множество цехов и укрытий, расположенных под землей. Просто так их не взять, так как бункеры строились по советским стандартам и предназначались на случай техногенной аварии на самом заводе или ядерной войны.

Штурм подземных укреплений, по мнению полковника запаса, может привести к множеству жертв и военнослужащих, и мирных жителей, которые сейчас прячутся на заводе.

Мураховский также отметил, что Северодонецк – это лишь один из этапов установления контроля над Донбассом. Помимо этого города ВС РФ потребуется занять Лисичанск, заблокировать или взять под контроль Краматорск и Славянск. Также весьма опасным городом является Авдеевка, так как ее превратили в настоящую крепость. Причем именно из этого населенного пункта боевики ВСУ регулярно обстреливают Донецк.