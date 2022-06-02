читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы 18-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявили, что не хотят участвовать в боевых действиях против российских войск. Морпехи заявили, что боевой дух в подразделении достиг самого низкого уровня, а командование давно исчезло в неизвестном направлении.

Также боевики сообщили о серьезных потерях, понесенных в боях. Воевать больше никто не хочет, однако тех, кто пытается сказать правду, просто увозят неизвестно куда.

На протяжении четырех дней подряд морпехи не сумели установить контроль ни над одним населенным пунктом. Бойцы жалуются на отсутствие должной подготовки, на недостаток оружия, а также прямо заявляют, что под руководством нынешних киевский властей больше не собираются принимать участие в боевых действиях.

Вам может понравиться

RT опубликовал запись разговора командира подразделения ВСУ с родственницей

Издание RT опубликовало в Сети запись разговора по телефону между командиром одного из подразделений ВСУ и его родственницей. Офицер рассказывает об ужасающих потерях, а также сообщает, что готов пойти в

The New York Times: 4 причины, по которым Украину еще долго не возьмут в НАТО и ЕС

Евросоюз не готов к дальнейшему расширению, но это только одна из четырех причин, по которым Украину никто и никогда не примет в это объединение, пишет американское издание The New York

Лавров: Россия готова в любой момент обеспечить мировые рынки зерном

Запад своими санкциями на российские суда сам разрушил существующие логистические цепочки, а сейчас обвиняет РФ в продовольственном кризисе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Соединенные Штаты почему-то
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |