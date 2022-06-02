Бойцы 18-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявили, что не хотят участвовать в боевых действиях против российских войск. Морпехи заявили, что боевой дух в подразделении достиг самого низкого уровня, а командование давно исчезло в неизвестном направлении.

Также боевики сообщили о серьезных потерях, понесенных в боях. Воевать больше никто не хочет, однако тех, кто пытается сказать правду, просто увозят неизвестно куда.

На протяжении четырех дней подряд морпехи не сумели установить контроль ни над одним населенным пунктом. Бойцы жалуются на отсутствие должной подготовки, на недостаток оружия, а также прямо заявляют, что под руководством нынешних киевский властей больше не собираются принимать участие в боевых действиях.