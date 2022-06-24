Евросоюз ввел уже шесть пакетов антироссийских санкций с целью «остановить военную спираль», заявил на саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий. При этом он отметил, что с эффективным выполнением этих рестрикций у объединенной Европы все чаще возникают проблемы.

По словам главы польского правительства, именно эти сложности и будут обсуждаться во второй день саммита. Кроме того, Моравецкий анонсировал «разные новые решения», на которых Брюссель будет концентрироваться на протяжении ближайших нескольких недель, передает РИА Новости.

Напомним, что в шестом пакете санкций предусмотрен отказ ЕС от российской нефти. При этом «черное золото», которое идет в Европу по нефтепроводу «Дружба» не попадает под ограничения. Речь идет только о поставках морем.