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Очередная атака ВСУ на остров Змеиный с треском провалилась благодаря зенитно-ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С». Он сбил 12 реактивных снарядов, запущенных националистами, а также штурмовик Су-25, рассказал портал Avia.Pro.

Момент уничтожения самолета снял на видео житель Одесской области, наблюдавший за очередной провальной попыткой ВСУ установить контроль над островом. Соответствующий ролик появился на сайте.

Отмечается, что официально о развертывании на Змеином ЗРПК «Панцирь-С» не сообщалось. Поэтому его наличие для ВСУ стало весьма неприятной неожиданностью, приведшей к серьезным потерям. Так, штурмовик подлетел к острову буквально на несколько метров и уже был готов нанести удар, однако система ПВО сработала своевременно и отправила самолет на дно Черного моря.

Эксперты сообщают, что штурмовик летел на довольно большой высоте. Это может означать, что ВСУ не подозревали о наличии на острове столь эффективных средств ПВО либо ошибочно полагали, что уничтожили их в ходе прошлой неудачной атаки.

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