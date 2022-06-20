Новые выпуски приостановленного шоу “Модный приговор” жители России смогут увидеть уже ближайшей осенью. Такое мнение высказал ведущий телешоу и историк моды Александр Васильев. В интервью “Газете.ру” он уточнил, что возврат программы в сетку вещания Первого канала в сентябре пока только в планах.

“Модный приговор” прекратили показывать после 3 марта. В этот день вышел последний выпуск телешоу. Ранее федеральные СМИ, в том числе и Первый канал, сократили показ развлекательного контента на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе.

Ранее сообщалось, что “Модный приговор” и вовсе могут закрыть. По словам того же Васильева, который ранее комментировал прекращение съёмок шоу, возникли проблемы со спонсорами. Ранее одежду для программы предоставляли европейские компании, но они ушли с российского рынка. С осени же приоритет будут отдавать российским дизайнерам и компаниям, сообщил в этот раз Васильев, но не уточнил кто именно станет спонсором телешоу.