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Модель и создательница бренда одежды Елена Белоусова из Екатеринбурга представляет Россию на конкурсе «Миссис Вселенная». Девушка рассказала, о том, с какой агрессией отнеслись к россиянкам представительницы Украины. Подробности сообщает E1.RU.

Елена Белоусова отметила, что подобные конкурсы должны объединять людей, но получилось все наоборот. Модель рассказала: ” В день знакомства мы привезли подарочки всем делегациям, но девочки с Украины отказались от подарков”.

Украинки сразу заявили, чтобы россиянки больше не подходили к ним, не садились за один стол. Елена отметила, что это было очень обидно и неприятно, но реакция понятна, так как на конкурсы должны быть вне политики.

Также модель рассказала о том, как украинки устроили провокацию во время показа ролика на тему домашнего насилия. По словам Белоусовой, делегация из Украины показала жесткое видео, на котором Россия представлена агрессором.

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