Модель Анастасия Решетова сейчас находится на одном из курортов Турции. В социальных сетях она рассказала своим поклонникам о том, как проводит время. Подробности сообщает StarHit.

Бывшая девушка рэпера Тимати проводит время на роскошной вилле, которая расположена всего в нескольких шагах от моря в турецком городе Бодрум. Модель в восторге и от курорта, и от самой виллы.

Анастасия Решетова была приятно поражена гостеприимством хозяев. Девушку встретили с накрытым столом, усеянным лепестками цветков, а на зеркале было оставлено интересное послание.

Российская модель показала поклонникам, как выглядит ее ванная комната. Из ее окон открывается великолепный вид на море. Во дворе виллы есть собственный бассейн.

Поклонники остаются в неведении, отдыхает Анастасия с новым возлюбленным или отправилась на курорт одна.