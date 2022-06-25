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Содержащийся в моче аммиак, который является соединением азота и водорода, позволяет превратить ее в топливо для подавляющего большинства видов транспорта. Ученые заявляют, что она отлично подойдет для заправки самолетов и крупных грузовых автомобилей.

Ученые уже много лет изучают возможность использования аммиака, поэтому в их активе имеются первые наработки. Так, эксперты из Оксфорда и Гонконга разработали электрическую тележку для гольфа, в которой применяются аммиачные топливные элементы.

Компания MAN Energy Solutions из Дании решила пойти дальше. Сейчас она создает аммиачный двигатель, который уже через два года может появиться на мировом рынке. Также определенные успехи имеются и у американской компании Amogy, которая разработала реактор небольших размеров, расщепляющий аммиак и выделяющий из него водород, который применяется в качестве топлива. В настоящий момент ее работа лишь проходит испытания, поэтому о внедрении изобретения речи пока нет.

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