читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны РФ наглядно продемонстрировало, как работают в ходе спецоперации российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит». На видео, которое опубликовало ведомство, запечатлены кадры уничтожения двух украинских беспилотных аппаратов Bayraktar TB2.

Ударно-разведывательные дроны выполняли боевую задачу, но были обнаружены российской зенитно-ракетной системой. С-300 «Фаворит» взял беспилотники на сопровождение, после чего нанес по ним сокрушительные удары.

В Минобороны рассказали, что ЗРК С-300 способны уничтожать не только БПЛА. Они также обеспечивают защиту от самолетов и вертолетов врага, могут обнаруживать и сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты, иные воздушные цели.

Вам может понравиться

Эксперт Евсеев: Усиления армии ФРГ должна боятся не Россия, а Польша с Литвой

Военный эксперт Владимир Евсеев уверен, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о создании самой большой армии в Европе – это угроза не столько для России, сколько для ее противников. Он

В США разработали автоматические дроны для отпугивания птиц-вредителей от виноградников

Инженеры Университета штата Вашингтон создали беспилотный летательный аппарат, который защищает виноградники от птиц-вредителей. Он оснащен специальной дистанционной системой управления, которая автоматически составляет маршрут полета и отгоняет пернатых без участия людей.

Life: Почему польские военные “Крабы” не помогут ВСУ отбить Северодонецк

Польша сообщила о намерении передать Украине самоходные артиллерийские установки «KRAB» с дальностью поражения целей до 40 километров. Киев намеревается использовать их, чтобы отбить Северодонецк, однако военный эксперт Алексей Леонков уверен,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |