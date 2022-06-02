Минобороны РФ наглядно продемонстрировало, как работают в ходе спецоперации российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит». На видео, которое опубликовало ведомство, запечатлены кадры уничтожения двух украинских беспилотных аппаратов Bayraktar TB2.

Ударно-разведывательные дроны выполняли боевую задачу, но были обнаружены российской зенитно-ракетной системой. С-300 «Фаворит» взял беспилотники на сопровождение, после чего нанес по ним сокрушительные удары.

В Минобороны рассказали, что ЗРК С-300 способны уничтожать не только БПЛА. Они также обеспечивают защиту от самолетов и вертолетов врага, могут обнаруживать и сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты, иные воздушные цели.