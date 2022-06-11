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Трое иностранных наемников, ранее воевавших за ВСУ, уже приговорены к смертной казни судом ДНР. Однако это не останавливает боевиков из разных стран мира, мечтающих найти свою удачу, рассказал военный эксперт Линин в издании «Московский комсомолец».

Аналитик также подсчитал, сколько получают наемники за участие в боевых действиях на Украине. Так, французские легионеры воюют за свою стандартную зарплату в 1200 евро. Причем платит им не Киев, а легион. То же самое можно сказать о британских, польских и американских боевиках, получающих деньги в своих странах.

Так, представители частной военной компании Academi из Соединенных Штатов, получают до 10 тысяч долларов. И средства эти выделяются из американского бюджета.

Линин напомнил, что США регулярно выделяют Украине военную помощь, однако деньги идут совсем не в Киев. Большая их часть оседает как раз в Соединенных Штатах, так как идет на оплату приобретаемого оружия, на услуги инструкторов и ЧВК, к которым как раз относится Academi.

Если считать в среднем, то наемники получают от полутора до трех тысяч евро ежемесячно. При этом Киев не теряет ничего, так как деньги выплачиваются теми государствами, откуда приезжают «серые гуси».

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