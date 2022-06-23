Турция продолжает блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Основные ее претензии направлены в адрес первой страны, в которой находятся курдские активисты и политики. Именно против них направлен гнев президента Тайипа Эрдогана, сообщает издание «Московский комсомолец».

Турецкий лидер неоднократно высказывался в том духе, что «Швеция прячет на своей территории курдских террористов». Эксперты считают, что речь идет о депутате шведского парламента Амине Какабаве, которая еще в 90-х годах прошлого столетия состояла в курдском ополчении «Пешмерга». Она имеет иранские корни, что совершенно не нравится президенту Турции.

В тех же 90-х Какабаве попала в Швецию, где стала весьма влиятельным политиком. Она занимает первое место в списке Эрдогана, требующего депортировать из страны всех сторонников Рабочей партии Курдистана. Помимо Какабаве, это еще 5 депутатов.

Сама депутат высказалась в том духе, что нынешнее преклонение перед Эрдоганом – это нарушение свободы для мигрантов, для людей, которые ищут убежища в других государствах. Турецкий лидер нарушает демократические устоит, но дело даже не в нем. Так как в будущем подобные требования могут выдвигать и другие политики.