События, которые сейчас происходят в Северодонецке, не идут ни в какое сравнение с Мариуполем, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. На «Азовстали» скрывались гораздо лучше подготовленные боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России).

Подразделения ВСУ, которые сейчас отступают к заводу «Азот» в Северодонецке, уступают и по уровню подготовки, и по численности, поэтому долго сопротивляться они не смогут.

В Мариуполе «азовцы» готовились к обороне восемь лет, поэтому сумели продержаться два месяца. В Северодонецке основу составляет территориальная оборона, лишь немного разбавленная радикалами из нацбатов, поэтому долго выкуривать их из промзоны не придется.