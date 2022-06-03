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События, которые сейчас происходят в Северодонецке, не идут ни в какое сравнение с Мариуполем, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. На «Азовстали» скрывались гораздо лучше подготовленные боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России).

Подразделения ВСУ, которые сейчас отступают к заводу «Азот» в Северодонецке, уступают и по уровню подготовки, и по численности, поэтому долго сопротивляться они не смогут.

В Мариуполе «азовцы» готовились к обороне восемь лет, поэтому сумели продержаться два месяца. В Северодонецке основу составляет территориальная оборона, лишь немного разбавленная радикалами из нацбатов, поэтому долго выкуривать их из промзоны не придется.

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