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Единый реестр IMEI-кодов телефонов будет создан в России. Этим займётся Минцифры по рекомендации ФСБ. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

По мнению спецслужб, такая база поможет эффективнее проводить оперативно-розыскные мероприятия. Газета уточняет, что Минцифры подготовит всю необходимую правовую документацию для создания единого реестра и займётся техническим решением вопроса.

Участники рынка уже в целом положительно высказались об инициативе, если она будет направлена на борьбу с кражей телефонов или возможностью их удалённо блокировать.

Идея создания единого реестра IMEI-кодов, то есть серийных номеров, которые устройствам присваивают изготовители, обсуждается уже около десяти лет. Изначально предполагалось, что такой реестр будет помогать выявлять телефоны, которые были нелегально завезены в Россию в том числе и по схеме параллельного импорта. Теперь же завоз товаров без разрешения правообладателя в России разрешён, и реестр заводских кодов будет помогать выявлять подозреваемых в преступлениях.

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