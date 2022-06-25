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24 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, кто командует группировками войск, участвующими в специальной военной операции на Украине.

Так, Южную группировку войск, которая в настоящий момент удерживает контроль над городами Золотое и Горское в 20 километрах от Лисичанска, возглавляет генерал армии Сергей Суровикин. 31 октября 2017 года он заступил на пост главнокомандующего ВКС РФ. В том же году ему было присвоено звание Героя России за участие в сирийской операции.

С юга этот же город в ЛНР блокирует группировка войск «Центр», которой командует генерал-полковник Александр Лапин. С 2017 года он является командующим Центральным военным округом ВС РФ.

Минобороны сообщает, что оба командующих сумели достичь успехов в ходе военной спецоперации на Украине.

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