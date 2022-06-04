На улице Астрономической в Харькове украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня прямо во дворах жилых домов, заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Он отметил также, что националисты запретили местным жителям выходить из своих квартир, объяснив это стремлением обеспечить их безопасность.

РИА Новости сообщает, что это далеко не первый случай подобных действий боевиков ВСУ. Националисты засели в жилых домах, устроив во дворах огневые точки, провоцируя российские войска на обстрелы гражданского населения. Это является военным преступлением.

Напомним, что ранее военнослужащие ВСУ проделали то же самое в Дружковке, что на подконтрольной Киеву территории ДНР. Там они разместили пункт управления в школе №1, а во дворах прилегающих к учебному заведению домов оборудовали огневые рубежи с РСЗО. При этом гражданских также не выпускают, отказываясь проводить эвакуацию.