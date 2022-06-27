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Российские войска атаковали артиллерийские подразделения противника в районе Донецка и несколько уменьшили шансы ВСУ на дальнейшие обстрелы столицы ДНР и других мирных городов.

Сообщается, что в районе Дзержинска и Авдеевки было ликвидировано три взвода реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, удары по окрестностям Константиновки позволили уничтожить целый взвод американских гаубиц M777.

Рядом с населенными пунктами Артемово и Калинов российские войска атаковали 2 подразделения с артиллерийскими установками «Гиацинт», а под Новолуганском и Очеретино – два взвода ВСУ, вооруженных САУ 2С1 «Гвоздика». Это вооружение активно применялось украинскими нацистами для нанесения ударов по Донецку и Горловке, другим городам ДНР. Причем целили они исключительно в жилые кварталы с гражданским населением.

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