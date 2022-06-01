читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику ВСУ, рассказали в министерстве обороны РФ. Сообщается, что наведение РСЗО на цель осуществлялось с беспилотных аппаратов «Орлан-10», передает РИА Новости.

Дроны поднялись в воздух и вычислили опорный пункт противника с расположенной там замаскированной техникой. Одновременно с этим расчеты РСЗО «Ураган» готовили вооружение к бою и выводили его на ударные позиции. Как только поступили точные координаты военного объекта противника, он был тут же уничтожен плотным огнем.

В Минобороны сообщается, что после нанесения удара, в результате которого удалось ликвидировать живую силу противника и уничтожить технику, реактивные системы залпового огня сразу сменили позицию, а расчеты занялись перезарядкой орудий.

Вам может понравиться

Япония не намерена выходить из проекта “Сахалин-2” даже несмотря на давление

Несмотря на давление со стороны США и Великобритании, Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2», заявил глава Минэкономики страны Коити Хагиуда. Он пояснил, что это японский актив, в который уже

Обозреватель Welt Друтен: Внутри НАТО вспыхнули сразу три конфликта с участием Турции

Турция продолжает будоражить весь Североатлантический альянс своими решениями. В настоящий момент внутри НАТО разгорается уже три конфликта и каждый из них так или иначе связан именно с действиями Анкары, пишет

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт

Взрыв автомобиля, который прогремел утром в самом центре Мелитополя, назвали террористическим актом. Об этом сообщили в городской администрации. Подробности передает РИА Новости. В сообщении руководства города сказано: “Сегодня утром в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |