Российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику ВСУ, рассказали в министерстве обороны РФ. Сообщается, что наведение РСЗО на цель осуществлялось с беспилотных аппаратов «Орлан-10», передает РИА Новости.

Дроны поднялись в воздух и вычислили опорный пункт противника с расположенной там замаскированной техникой. Одновременно с этим расчеты РСЗО «Ураган» готовили вооружение к бою и выводили его на ударные позиции. Как только поступили точные координаты военного объекта противника, он был тут же уничтожен плотным огнем.

В Минобороны сообщается, что после нанесения удара, в результате которого удалось ликвидировать живую силу противника и уничтожить технику, реактивные системы залпового огня сразу сменили позицию, а расчеты занялись перезарядкой орудий.