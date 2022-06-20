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Неповиновение приказам командования превращается в массовое явление в украинской армии. Минобороны РФ сообщает, что подобные ситуации возникают из-за крупных потерь, а также из-за коррупции и некомпетентности командования ВСУ.

На днях отправляться н а фронт отказались военнослужащие 14-й бригады. Они обвинили командиров в махинациях с денежным довольствием солдат, в отсутствии способности обеспечить эффективное взаимодействие бойцов друг с другом, а также в том, что были допущены потери 2100 боевиков убитыми.

В 10-й горно-штурмовой бригаде существенное снижение морально-психологических качеств привело к тому, что около ста солдат отказались выполнять приказы своих командиров. Для них это не пройдет безнаказанно – военные надзорные органы уже проводят расследование, а бойцы тем временем находятся в Кременчуге.

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