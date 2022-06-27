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Киев устроил настоящее сражение между собственными средствами ПВО, что привело к поражению жилого дома в столице Украины, сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

В распоряжении ВСУ имеются комплексы ПВО, используемые для защиты Киева. Однако они действуют несогласованно, что иногда приводит к трагедиям. Именно подобная ситуация, предположительно, возникла в минувшее воскресенье.

Во время удара ВС РФ по заводу «Артем», расположенному в Шевченковском районе Киева, сработал зенитно-ракетный комплекс С-300, принадлежащий ВСУ. Практически сразу выпущенную ним ракету сбил украинский ЗРК «Бук». Обломки боезаряда упали на жилой дом, снеся три верхних этажа.

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