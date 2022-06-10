Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС постепенно выбивают украинскую армию с позиций, никуда не торопясь и используя мощные артиллерийские установки. Как именно это происходит, продемонстрировало Минобороны России, опубликовавшее соответствующее видео.

На нем показаны кадры взаимодействия самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и разведывательного беспилотного аппарата. Именно БПЛА обнаружил украинскую бронетехнику и отправил координаты расчету САУ.

Точный удар с применением 152-миллиметрового снаряда разорвал бронетранспортер на части, отмечается в сообщении. Портал «Военное обозрение» также обращает внимание, что украинская техника была замаскирована в лесном массиве и без дрона обнаружить ее вряд ли бы удалось.

Вам может понравиться

Кнутов: ВС РФ сложнее всего уничтожить обученных инструкторами НАТО боевиков ВСУ на Донбассе

Укрепрайоны на Донбассе удерживают украинские боевики-контрактники, которые прошли полный курс обучения под руководством инструкторов Североатлантического альянса. Это наиболее опасная часть ВСУ, после уничтожения которой армия противника будет деморализована, уверен военный

Суд в Приморье рассмотрит иск к сети H&M о дискриминации покупателей

Дискриминацию по национальному признаку усмотрел юрист из Приморского края в действиях компании H&M, которая в марте приостановила свою деятельность в России. H&M – крупнейшая в Европе сеть по розничной торговле

ВС РФ уничтожили пограничный пункт в Сумской области на Украине

Портал «Военное обозрение» рассказал об уничтожении российскими военными пограничного пункта ВСУ в Сумской области, с которого велись обстрелы приграничных территории России. Авторы публикации отметили, что речь идет предположительно о зданиях
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |