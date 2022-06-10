Российские ВС постепенно выбивают украинскую армию с позиций, никуда не торопясь и используя мощные артиллерийские установки. Как именно это происходит, продемонстрировало Минобороны России, опубликовавшее соответствующее видео.

На нем показаны кадры взаимодействия самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и разведывательного беспилотного аппарата. Именно БПЛА обнаружил украинскую бронетехнику и отправил координаты расчету САУ.

Точный удар с применением 152-миллиметрового снаряда разорвал бронетранспортер на части, отмечается в сообщении. Портал «Военное обозрение» также обращает внимание, что украинская техника была замаскирована в лесном массиве и без дрона обнаружить ее вряд ли бы удалось.