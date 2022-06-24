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Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозаписи работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе специальной военной операции на Украине. Это вооружение не напрасно считается одним из самых опасных, так как от него врага не спасают даже самые надежные укрытия.

В ведомстве рассказали, что для корректировки огня ТОС-1А применяются беспилотные аппараты. Они выискивают цели, контролируют их передвижение, передают координаты подразделениям Западного военного округа, которые тут же задействуют «Солнцепек».

Тяжелые огнеметные системы помогают уничтожить опорные пункты, мощные укрепрайоны, блиндажи и окопы. Также они легко расправляются с бронированной боевой техникой, не оставляя боевикам ВСУ ни единого шанса на спасение. На них обрушивается настоящий шквал огня, противостоять которому невозможно.

Один пакет из 24 термобарических боеприпасов способен накрыть территорию площадью в 40 тысяч квадратных метров. При этом снаряд рассеивает вокруг воспламеняющуюся смесь, которая после взрыва повышает температуру до 3000 градусов. При таком воздействии даже самая прочная броня начинает плавиться. Сразу же после атаки ТОС-1А меняют позицию и продолжают выжигать укрепрайоны боевиков.

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