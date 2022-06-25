Минобороны РФ наглядно продемонстрировало успехи ВС РФ на Украине. На кадрах записи, опубликованном ведомством в Сети видно, как российские беспилотники уничтожают артиллерийский взвод противника, передает Gazeta.ru.

Отмечается, что начальным этапом этой атаки была тщательная разведка, которая позволила точно установить координаты местоположения буксируемых украинских гаубиц. Только потом в дело вступили ударные БПЛА, превратившие орудия в бесполезный металлолом и ликвидировавшие живую силу противника.

Напомним, что ранее Минобороны отчиталось об ударах ракетных и артиллерийских войск ВС РФ по 58 объектам националистических сил ВСУ. В результате этих атак уничтожено множество техники. В том числе, под удар попал и взвод американских буксируемых гаубиц M777, который базировался на острове Кубанский.