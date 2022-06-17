Иностранные наемники, которые непрерывным потоком ехали на Украину, сейчас стремительно возвращаются обратно. В Минобороны РФ рассказали, какая из стран отрядила в помощь ВСУ больше всего «солдат удачи».

Первое место занимает Польша, из которой на Украину приехал 1831 боевик. 378 человек погибли в ходе боевых действий, еще 272 «серых гуся» уже находятся дома, передает РИА Новости.

Из Румынии, оказавшейся на второй позиции, на Украину прибыло 504 наемника. 98 приняли решение отправиться обратно, 102 уже не смогут этого сделать, так как ликвидированы в боях.

Третье место – за Великобританией, откуда на помощь ВСУ приехало 422 боевика. В списки погибших включен 101 наемник, еще 95 отправились домой.

Всего же участие в боевых действиях приняли 6 956 наемников из разных стран мира. При этом 1779 по тем или иным причинам уехали в обратном направлении, а 1956 – погибли в ходе боевых действий.