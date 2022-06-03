Киев регулярно публикует в социальных сетях и мессенджерах видеоролики, показывающие «эффективность» западного вооружения. Однако все эти записи – не более, чем постановка, сообщило Минобороны РФ.

Портал «Русская весна» рассказал, что съемка подобных роликов осуществляется на специальных площадках под чутким руководством западных кураторов. Британские «режиссеры» обставляют сцены таким образом, что украинские боевики, вооруженные западными боевыми системами, с легкостью расправляются с превосходящими силами ВС РФ.

При этом роли российских солдат не особо талантливо исполняют бойцы территориальной обороны, на одежду которых привязывают красные ленты. В одном из эпизодов незадачливый актер даже ухитрился надеть форму с нашивками подразделения СС «Мертвая голова».

Авторы публикации отмечают, что жажда продемонстрировать приверженность фашистской идеологии у бойцов ВСУ затмевает здравый смысл, что позволяет без труда выявлять постановочные видео.