Минобороны РФ наглядно продемонстрировало работу зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М2», которые активно задействуются в специальной военной операции на Украине. Представители ведомства написали в официальном телеграм-канале, что эти ЗРК успешно поражают любые воздушные цели, с которыми ВС РФ приходится сталкиваться в ходе СВО.

«Тор-М2» также прикрывает «Бук-М3» от возможных атак украинских войск. Комплексам приходится регулярно менять позиции, чтобы не попасть под удар, так как ВСУ открыли на ЗРК настоящую охоту.

Оба комплекса обеспечивают надежную противовоздушную оборону, обнаруживая и сбивая не только самолеты и вертолеты, но еще и более часто используемые ВСУ беспилотные аппараты. Также они способны защитить и мирное население, и военнослужащих российской армии, от крылатых ракет.