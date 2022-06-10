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Минобороны РФ показало на видео уничтожение украинских кораблей «Юрий Олефиренко» и «Винница», в задачу которых входила оборона Очакова.

В ведомстве пояснили, что малый противолодочный и средний десантный корабли были переданы Украине Соединенными Штатами, которые списали их за ненадобностью. В результате они попали под удар ВС РФ.

На кадрах записи видно, как МПК «Винница» идет на дно Черного моря. Также сообщается, что десантный корабль «Юрий Олефиренко» тоже уничтожен. Кроме того, под удар попали и другие суда, которые были изъяты киевскими властями у гражданского населения.

Напомним, что ранее сообщалось об установлении контроля ВС РФ над Кинбурнской косой, которая может стать ключом к освобождению Одессы и Николаева.

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