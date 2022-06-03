Минобороны РФ наглядно продемонстрировало возможности российских истребителей, разместив в Сети видеозапись боевых вылетов. На ней зафиксировано выполнение задачи летчиком воздушной машины Су-35С.

На кадрах видно, как истребитель сперва запускает по противнику три ракеты Р-77 одна за другой, после чего выполняет маневр, уходя на 90 градусов. При этом летчик продолжает контролировать объект, по которому наносился ракетный удар.

Эксперты, прокомментировавшие видео, сообщили, что подобные маневры не способен выполнять больше ни один боевой самолет в мире. Также они отдели должное пилоту, мастерство которого позволило раскрыть все возможности истребителя. Относительно цели специалисты отметили, что удар, скорее всего, наносился по самолету противника.