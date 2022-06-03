Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны РФ наглядно продемонстрировало возможности российских истребителей, разместив в Сети видеозапись боевых вылетов. На ней зафиксировано выполнение задачи летчиком воздушной машины Су-35С.

На кадрах видно, как истребитель сперва запускает по противнику три ракеты Р-77 одна за другой, после чего выполняет маневр, уходя на 90 градусов. При этом летчик продолжает контролировать объект, по которому наносился ракетный удар.

Эксперты, прокомментировавшие видео, сообщили, что подобные маневры не способен выполнять больше ни один боевой самолет в мире. Также они отдели должное пилоту, мастерство которого позволило раскрыть все возможности истребителя. Относительно цели специалисты отметили, что удар, скорее всего, наносился по самолету противника.

Вам может понравиться

Гердт оценил стремление Шольца создать самую большую в Европе армию

Немецкое правительство слишком должно запугивало народ «российской агрессией» и сейчас считает, что может использовать эти страхи в своих интересах, считает бывший парламентарий Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Закрытие НПЗ в Восточной Германии из-за нефтяного эмбарго против РФ может привести к восстановлению Берлинской стены

В шестой пакет санкций против РФ, уже согласованный Евросоюзом, входит частичный запрет на покупку российской нефти. Но к этому шагу готовы далеко не все страны ЕС. Так, из-за частичного эмбарго

WarGonzo: Бойцы спецназа “Ахмат” под Северодонецком затрофеили китайский миномет 1963 года выпуска

В распоряжении российского спецназа «Ахмат» оказался миномет китайского производства Type 63, который был получен в качестве трофея в боях за Северодонецк. Телеграм-канал WarGonzo заметил, что этот вид вооружения бы разработан
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |