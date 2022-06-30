Российский гарнизон на острове Змеиный достаточно спокойно выдержал несколько нападений со стороны ВСУ и завершил выполнение всех задач на этой территории. Поэтому любые спекуляции вокруг данной ситуации недопустимы, заявляет Минобороны РФ.

Спекулируют, по своему обыкновению западные СМИ и украинские политики. Последние взахлеб рассказывают новую басню о том, что именно интенсивный огонь доблестной армии ВСУ заставил российских военнослужащих покинуть остров.

На деле же Змеиный просто выполнил свою роль в спецоперации, которая заключалась в полном контроле воздушного пространства. Оставаться там более не было никакого смысла, поэтому гарнизон был выведен. Предпосылок превращать этот факт в очередную «перемогу Киева» просто не существует.

«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – сообщили в Минобороны РФ.

Также ведомство отметило, что удержание острова требовало много ресурсов, поэтому во избежание потерь было принято решение вывести с него российский гарнизон.