читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский гарнизон на острове Змеиный достаточно спокойно выдержал несколько нападений со стороны ВСУ и завершил выполнение всех задач на этой территории. Поэтому любые спекуляции вокруг данной ситуации недопустимы, заявляет Минобороны РФ.

Спекулируют, по своему обыкновению западные СМИ и украинские политики. Последние взахлеб рассказывают новую басню о том, что именно интенсивный огонь доблестной армии ВСУ заставил российских военнослужащих покинуть остров.

На деле же Змеиный просто выполнил свою роль в спецоперации, которая заключалась в полном контроле воздушного пространства. Оставаться там более не было никакого смысла, поэтому гарнизон был выведен. Предпосылок превращать этот факт в очередную «перемогу Киева» просто не существует.

«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – сообщили в Минобороны РФ.

Также ведомство отметило, что удержание острова требовало много ресурсов, поэтому во избежание потерь было принято решение вывести с него российский гарнизон.

Вам может понравиться

Вице-президент РСПП Красильников: Иностранные компании быстро возвращаются в Россию

Многие зарубежные компании, которые на волне санкций против РФ ушли из страны, сейчас также стремительно возвращаются. Некоторые из них работают под своими названиями, некоторые имели ранее или создают сейчас дочерние

“СП”: Американскому спецназу на Украине самое время заказывать гробы

Белый дом беспрерывно твердит, что не собирается отправлять на Украину своих военнослужащих, однако это вранье. Американский спецназ находится в этой стране с 2014 года и с начала военной спецоперации ВС

Interia.pl: Политолог призвал поляков готовиться к войне с Россией

Польша может подвергнуться артиллерийским и ракетным ударам со стороны ВС РФ, поэтому армии и гражданам страны стоило бы уже сейчас начинать готовиться к боевым действиям против России, заявил Яцек Бартощак
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |