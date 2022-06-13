Чехия столкнулась с дефицитом тяжелого вооружения и техники, что подрывает ее обороноспособность, заявил представитель Комитета по обороне Радован Вич. Он отметил, что увеличение оборонного бюджета страны, которое рассматривается парламентом, не поможет наладить производство недостающих боевых систем.

По словам Вича, Минобороны Чехии должно использовать дополнительные средства для изготовления либо покупки новых танков и тяжелого артиллерийского вооружения. Ситуация на Украине показывает, что все это по-прежнему актуально и обязательно поможет защитить границы страны. Однако военное ведомство скорее всего закупит 24 новых истребителя, считает депутат.

Он также назвал единственной причиной недостатка техники, с которым столкнулась чешская армия, отправку вооружений на Украину.