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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос поставок западного оружия в страну все еще решен не окончательно. Теперь Киев хочет получить современные истребители и танки.

Глава Минобороны отметил, что на Западе действует негласное соглашение не поставлять на Украину такие виды вооружений. Однако Киев якобы уже имеет опыт в убеждении стран НАТО изменить свою позицию.

Так, ранее Вашингтон категорически отказывался отправлять в Киев ПЗРК «Стингер», но сейчас эти комплексы бесперебойно поступают в страну. Германия вообще не хотела снабжать Украину оружием, но в настоящий момент делает это, поставляя самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, приводит слова украинского министра ТАСС.

Резников уверен, что дело дойдет и до танков и истребителями. Он также рассказал, что на поставку неизвестных боевикам ВСУ вооружений уходит немало времени, так как требуется обучить военнослужащих использованию тех или иных боевых систем.

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