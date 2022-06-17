Вдохновленные обещаниями Запада передать Киеву новое оружие, украинские политики третий день продолжают делать фантастические заявления, в которые даже сами толком не верят. Так, министр обороны Алексей Резников, который уже отметился высказыванием о «возвращении Крыма», рассказал, что Киев намерен «воевать с Москвой» в три этапа, передает портал “Военное обозрение”.

На первом из них ВСУ, согласно мечтаниям Резникова, остановят наступление ВС РФ на всех направлениях. Единственным условием для этого является получение от Запада огромного количества гаубиц, РСЗО и прочих видов «чудо-оружия».

На втором этапе украинские войска вытесняют ВС РФ на границы до 24 февраля текущего года, то есть, до первого дня спецоперации. А на третьем – «возвращают» под свой контроль Донбасс и Крым. И на этом все, Киев начинает готовиться к празднованию победы, считает Резников.

Российские эксперты уже отреагировали на эти планы украинского министра. Они отметили, что Резников настолько оторвался от реальности, что имеются серьезные сомнения в его адекватности. Создается ощущение, что он не следит за ситуацией на Украине и в мире, а иначе понимал бы очевидное – весь его «гениальный план» строится на многих тысячах единиц западного вооружения, которые Киеву никто не даст.