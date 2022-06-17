Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вдохновленные обещаниями Запада передать Киеву новое оружие, украинские политики третий день продолжают делать фантастические заявления, в которые даже сами толком не верят. Так, министр обороны Алексей Резников, который уже отметился высказыванием о «возвращении Крыма», рассказал, что Киев намерен «воевать с Москвой» в три этапа, передает портал “Военное обозрение”.

На первом из них ВСУ, согласно мечтаниям Резникова, остановят наступление ВС РФ на всех направлениях. Единственным условием для этого является получение от Запада огромного количества гаубиц, РСЗО и прочих видов «чудо-оружия».

На втором этапе украинские войска вытесняют ВС РФ на границы до 24 февраля текущего года, то есть, до первого дня спецоперации. А на третьем – «возвращают» под свой контроль Донбасс и Крым. И на этом все, Киев начинает готовиться к празднованию победы, считает Резников.

Российские эксперты уже отреагировали на эти планы украинского министра. Они отметили, что Резников настолько оторвался от реальности, что имеются серьезные сомнения в его адекватности. Создается ощущение, что он не следит за ситуацией на Украине и в мире, а иначе понимал бы очевидное – весь его «гениальный план» строится на многих тысячах единиц западного вооружения, которые Киеву никто не даст.

Вам может понравиться

Кедми объяснил суть изменения приказов по спецоперации ВС РФ на Украине

Политолог Яков Кедми рассказал о кардинальном изменении приказов, отдаваемых российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что сейчас одной из целей установления контроля над новыми населенными пунктами является

ВС России использовали “Краснополь” для массового уничтожения танков ВСУ и НАТО

Высокоточные снаряды «Краснополь» разгромили контратакующие танковые подразделения ВСУ. Они использовались на самоходных артиллерийских установках «Мста-С», которые били максимально точно по скоплениям бронетехники противника, сообщает портал Avia.Pro. Наведение артиллерийских установок на

Спутники обнаружили на острове Змеиный 17 новых единиц техники и около 30 укреплений

За несколько последних недель остров Змеиный превратился в хорошо укрепленную территорию с множеством фортификационных сооружений, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на сделанные 13 июня спутниковые фотографии. На снимках хорошо видно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |