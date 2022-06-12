Китай не заинтересован в эскалации ситуации на Украине, но санкции против России никак не помогут его урегулировать. Такое заявление сделал министр обороны страны Вэй Фэнхе.

Он пояснил, что вводимые против РФ санкции дают совершенно обратный эффект. Они повышают напряженность на Украину и способствуют эскалации конфликта.

«Конфликт или война— это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», – цитирует китайского министра Рен ТВ.

Ранее глава Минобороны КНР встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе переговоров он заявил, что условием для нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином является соблюдение принципа «единого Китая».