С 29 июня вступают в законную силу новые правила для владельцев оружия. Главное нововведение – “огнестрел” теперь можно покупать только с 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идёт о гражданском огнестрельном оружии ограниченного поражения, а также об охотничьих ружьях, длинноствольном оружии и так далее. В этой связи Росгвардия поясняет, что после получения лицензии на право владения оружием гражданин в течение двух лет не может приобретать огнестрельное гладкоствольное оружие, у которого есть несколько стволов или магазин. По истечении указанного срока ограничение снимается.

Также среди заметных нововведений – расширение списка ограничений при выдаче лицензии на оружие. Кроме этого, владельцы “огнестрела” должны будут не реже чем раз в пять лет проходить проверку знаний правил обращения с оружием.