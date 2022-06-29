Американский Минфин ослабил ограничения по сделкам с авиакомпаниями гражданской авиации России. Информацию об этом опубликовало само ведомство на своем официальном сайте.

После обновления генеральной лицензии компании из Соединенных Штатов получили возможность сотрудничать с Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина, Объединенной Авиастроительной корпорацией, ПАО «Туполев» и компанией «Иркута». Речь идет о передаче технологий исключительно для гражданской авиации, а также о регистрации воздушных судов за рубежом.

Также оговорка об использовании только в гражданской авиации относится ко всем экспортируемым, реэкспортируемым и поставляемым в Россию товарам, являющимся предметами сделок.

Минфин США также разрешил отдельные операции с ФСБ России, но по таким сделкам плата должна быть не выше 5 тысяч долларов в год.