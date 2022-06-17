Суд Нью-Йорка рассмотрит дело в отношении бизнесмена Илона Маска, а также его компаний SpaceX и Tesla. Истцы обвиняют миллиардера и юрлица в “участии в криптопирамиде” – сообщает РИА “Новости”.

В исковом заявлении уточняется, что с 2019 года Маск лично и через свои компании продвигал “криптопирамиду”, основанную на криптовалюте Dogecoin. Истец Кит Джонсон уверяет, что от участия в этом проекте лично он и лица, которых он представляет, потеряли около 90 миллиардов долларов.

По мнению истцов, ответственность за создание и продвижение криптовалюты Dogecoin лежит на Илоне Маске и его компаниях. Таким образом, возмещать убытки необходимо за их счёт – истцы требуют взыскать почти 260 миллиардов долларов.

Цифровая монета Dogecoin была создана в 2013 году. Маск действительно часто упоминал её в своих выступлениях. Стоимость Dogecoin резко выросла в 2021 году, когда компания Tesla начала принимать в этой криптовалюте платежи. Впрочем, стоимость её всегда была крайне низкой по отношению к тому же биткоину. На пике стоимость Dogecoin составляла всего 74 цента. К середине июня она упала в цене до 6 центов.