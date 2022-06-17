читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Суд Нью-Йорка рассмотрит дело в отношении бизнесмена Илона Маска, а также его компаний SpaceX и Tesla. Истцы обвиняют миллиардера и юрлица в “участии в криптопирамиде” – сообщает РИА “Новости”.

В исковом заявлении уточняется, что с 2019 года Маск лично и через свои компании продвигал “криптопирамиду”, основанную на криптовалюте Dogecoin. Истец Кит Джонсон уверяет, что от участия в этом проекте лично он и лица, которых он представляет, потеряли около 90 миллиардов долларов.

По мнению истцов, ответственность за создание и продвижение криптовалюты Dogecoin лежит на Илоне Маске и его компаниях. Таким образом, возмещать убытки необходимо за их счёт – истцы требуют взыскать почти 260 миллиардов долларов.

Цифровая монета Dogecoin была создана в 2013 году. Маск действительно часто упоминал её в своих выступлениях. Стоимость Dogecoin резко выросла в 2021 году, когда компания Tesla начала принимать в этой криптовалюте платежи. Впрочем, стоимость её всегда была крайне низкой по отношению к тому же биткоину. На пике стоимость Dogecoin составляла всего 74 цента. К середине июня она упала в цене до 6 центов.

Вам может понравиться

Украинские военные всего за неделю потеряли не менее 30 американских гаубиц M777

Из ста американских гаубиц M777, отправленных на Украину, в боеспособном состоянии остается только 40. Причем тридцать орудий Киев потерял всего за одну минувшую неделю, пишет портал Avia.Pro. Три десятка гаубиц

Захарова поддела журналиста CNN шуткой об Аляске

Отвечая на вопросы представителей СМИ на Петербургском международном экономическом форуме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддела журналиста CNN. Он поинтересовался, что означают высказывания президента России Владимира Путина о Петре

ВСУ потеряли 30 польских танков Т-72М1 при попытке перейти в контратаку

При попытке провести контратаку Киев потерял целый танковый батальон, в которых входило не менее 30 боевых машин Т-72М1, полученных ВСУ от Польши. Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что это более
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |