ВСУ оставляет тела погибших военнослужащих на поле боя и оказывается вывозить их даже в тех случаях, когда ВС РФ предоставляют возможность это сделать. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, почему так происходит.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский назначил весьма высокую страховую выплату за гибель бойцов ВСУ, которая предназначается для их семей. Чтобы не платить крупную сумму, тела боевиков просто оставляют на поле боя и не выдают близким родственникам. Фактически получается, что военнослужащий не погиб, а либо продолжает участвовать в боевых действиях, либо дезертировал. Числится он пропавшим без вести, а в таких случаях деньги не выплачиваются.

Родные и близкие солдата в такой ситуации даже не знают, куда обратиться, чтобы получить хоть какие-то сведения о судьбе бойца.

Михайлов отметил также, что в последнее время Киев несет все большие потери. Запад постоянно обещает ему помощь, однако она остается лишь на словах. В это время украинские военнослужащие погибают неизвестно во имя чего.