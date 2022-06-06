читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ оставляет тела погибших военнослужащих на поле боя и оказывается вывозить их даже в тех случаях, когда ВС РФ предоставляют возможность это сделать. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, почему так происходит.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский назначил весьма высокую страховую выплату за гибель бойцов ВСУ, которая предназначается для их семей. Чтобы не платить крупную сумму, тела боевиков просто оставляют на поле боя и не выдают близким родственникам. Фактически получается, что военнослужащий не погиб, а либо продолжает участвовать в боевых действиях, либо дезертировал. Числится он пропавшим без вести, а в таких случаях деньги не выплачиваются.

Родные и близкие солдата в такой ситуации даже не знают, куда обратиться, чтобы получить хоть какие-то сведения о судьбе бойца.

Михайлов отметил также, что в последнее время Киев несет все большие потери. Запад постоянно обещает ему помощь, однако она остается лишь на словах. В это время украинские военнослужащие погибают неизвестно во имя чего.

Вам может понравиться

Политолог Кочетков: Польша пытается аннексировать Западную Украину и не получить удар от России

Польша постоянно заявляет о поддержке Украины, но при этом размышляет, как бы аннексировать западную часть соседнего государства и одновременно не попасть под удар российских войск, рассказал политолог Алексей Кочетков, возглавляющий

Американский генерал Глен Ванхерк рассказал о российском оружии, угрожающем США

Китай и Россия практически одновременно разворачивают оружие, представляющее опасность для Соединенных Штатов. Причем основная угроза исходит от России, заявил в ходе доклада перед Конгрессом США американский генерал Глен Ванхерк. Он

Бывший завод Renault в столице переименовали в “Москвич”

Автозавод, который находится в московском районе Печатники, официально переименовали в “Москвич”. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. Информагентство “Интерфакс” со ссылкой на данные реестра, утверждает, что соответствующие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |