Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг обвинения в покупке у России «украденного на Украине зерна». Он заявил, что вся приобретенная Анкарой продукция – российского происхождения. Причем убедиться в этом может любой, кто не пожалеет 5-6 долларов на приобретение мобильного приложения для отслеживания судов и не проанализирует поставки зерна в Турцию, передает “Московский комсомолец”

Чавушоглу также заявил, что Турция не только не поддерживает вывод на международный рынок любых товаров, вывезенных с Украины без законных для того оснований, но и никогда не станет реализовать их на внутреннем рынке.

Напомним, что в начале лета посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция приобретает зерно, которое было вывезено незаконно. Однако тщательная проверка, проведенная турецкими властями показала, что эти высказывания не соответствуют действительности.