читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг обвинения в покупке у России «украденного на Украине зерна». Он заявил, что вся приобретенная Анкарой продукция – российского происхождения. Причем убедиться в этом может любой, кто не пожалеет 5-6 долларов на приобретение мобильного приложения для отслеживания судов и не проанализирует поставки зерна в Турцию, передает “Московский комсомолец”

Чавушоглу также заявил, что Турция не только не поддерживает вывод на международный рынок любых товаров, вывезенных с Украины без законных для того оснований, но и никогда не станет реализовать их на внутреннем рынке.

Напомним, что в начале лета посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция приобретает зерно, которое было вывезено незаконно. Однако тщательная проверка, проведенная турецкими властями показала, что эти высказывания не соответствуют действительности.

Вам может понравиться

Марочко: Боевики ВСУ забирают с тел погибших сослуживцев документы и вещи, чтобы максимально усложнить их опознание

Украинских боевиков в районе Золотого и Горского чрезвычайно сложно идентифицировать, так как националисты ВСУ забирают с тел погибших документы и личные вещи. Делают они это по приказу командования максимально обезличивать

Украинский военнопленный рассказал о насильственной мобилизации на Украине

Украинские военнослужащие, попавшие в плен в районе Горского и Золотого под Лисичанском, рассказали, что их заставили идти воевать насильно, он не хотели участвовать в боевых действиях. Подробности передает “Военное обозрение“.

Сивков: ВС РФ пока не могут предотвратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ из-за возможных жертв

ВС РФ в настоящий момент не в состоянии остановить обстрелы Донецка украинскими войсками. Причина кроется в том, что ВСУ по своему обыкновению прикрываются мирными жителями тех населенных пунктов, из которых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |