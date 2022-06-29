ВС РФ в ходе спецоперации на Украины выполняет задачу по демилитаризации соседней страны и не наносит ударов по гражданскому населению. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он пояснил, что российская армия использует высокоточные ракеты, которые направляются на объекты военной инфраструктуры. Это позволяет продемонстрировать ВСУ, что сопротивление является совершенно бессмысленным даже при наличии западного вооружения.

«Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов», – цитирует Полищука РИА Новости.

Напомним, что Киев организовал очередную провокацию «в стиле Бучи» в Кременчуге, где ВС РФ ракетным ударом поразили ангары с западным вооружением и техникой.