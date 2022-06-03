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МИД Хорватии подтвердил появившуюся в СМИ информацию о наемнике из этой страны, получившем ранение на Украине. Сообщается, что боевик воевал на стороне ВСУ.

Заявление МИД Хорватии процитировал местный национальный телеканал HRT. Журналисты рассказали, что во внешнеполитическом ведомстве не стали раскрывать подробные сведения о наемнике, а также сообщать его имя и статус.

Известно лишь, что раненый военнослужащий был перевезен в безопасное место, чему поспособствовали совместные действия Минздрава и МИД Хорватии при участии украинских властей. В ближайшем будущем наемник сможет вернуться домой, где и продолжит лечение, говорится в заявлении. Отмечается также, что в Хорватии боевика поместят в медицинское учреждение “Дубрава” в Загребе.

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