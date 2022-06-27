Израильские ученые обнаружили удивительный факт. Оказалось, что люди выбирают себе друзей не просто так. Делается это по запаху. Исследование по этому вопросу было опубликовано в журнале Science.

Исследователи доказали, что выбор друзей у люде связан с древними инстинктами. Человек пытается найти людей, похожих на себя для начала с ними неромантических отношений.

Авторы исследования описали свою работу: «Мы обнаружили, что объективные оценки, полученные с помощью электронного носа, и субъективные оценки, полученные от независимых обонятелей, сходятся, чтобы предположить, что запах друзей больше похож друг на друга, чем случайные пары».

Эксперименты показали, что включение в друзья незнакомых людей, у которых запахи отличались, оказалось не эффективным.