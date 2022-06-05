Спустя два года возобновляется железнодорожное сообщение между Киргизией и Россией. Регулярное движение начнётся с 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизское госпредприятие ” Кыргыз теми жолу”, которое регулирует в стране железнодорожные перевозки.

С понедельника (6 июня) начнут курсировать поезда из Бишкека в Казань и обратно. Со среды – из Бишкека пойдут поезда в Самару, а с четверга – в Новосибирск.

Железнодорожное сообщение между странами было прекращено ещё весной 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас уровень заболеваемости такой, что позволяет вновь открыть транспортное сообщение, уверяют эксперты.

Между тем, как сообщает киргизская сторона, у пассажиров при посадке в поезд должна быть собой справка о ПЦР-тесте с указанием отрицательного результата анализа на коронавирус.