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Исследование итальянских ученых с Неаполитанской зоологической станции показали уникальные результаты. Оказалось, что между мозгом человека и осьминога есть специфическое молекулярное сходство. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Biology.

Секвенирование геномов обыкновенного и калифорнийского осьминогов показало, что у них есть большое количество “прыгающих генов”, которые способны дублировать себя или перемещаться по геному. Они имеют важное значение для эволюционных процессов, а также способности к обучению и функции памяти. Такие же гены есть и у людей.

У человека «прыгающие гены» наиболее активны в гиппокампе, а у осьминога они находятся в этой же области, в вертикальной доле. Ученые отметили, что это объясняет высокие умственные способности осьминогов этого вида.

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