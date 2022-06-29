читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Версию мессенджера WhatsApp для персональных компьютеров нельзя скачать с официального сайта. С такой проблемой столкнулись пользователи из России. С чем связаны изменения, неизвестно – официальных сообщений на этот счёт не было.

При попытки скачать версию для Windows или Mac на сайте WhatsApp возникает ошибка. Однако, как пишет “Газета.ру”, при использовании VPN-сервисов проблема исчезает и загрузка дистрибутива ведётся, как обычно.

В цифровых магазинах для смартфонов на Android и “айфонов” мессенджер также доступен для скачивания. С сайта WhatsApp можно также скачать и версию для Android напрямую.

WhatsApp принадлежит признанной экстремистской компании Meta (запрещена в России). Несмотря на это, работа мессенджера на территории страны не ограничивалась. Вероятно, проблемы со скачиванием установочных файлов могут быть вызваны сбоем или же американская компания решила ограничить возможность пользоваться своими продуктами жителям России.

Вам может понравиться

Главком ВСУ нечаянно раскрыл местоположение американских РСЗО M142 HIMARS

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS дислоцируются на Донбассе и тем самым существенно повысил шансы ВС РФ на их уничтожение, пишет портал Avia.Pro.

Завод “Азот” в Северодонецке планируют вновь запустить

Завод “Азот” будет работать. Во время боевых действий предприятие практически не пострадало, так что его планируют в скором времени вновь запустить. Об этом заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Военкоры “Русской весны” рассказали об уничтожении засады боевиков ВСУ в котле у Лисичанска

Группировка войск «Отважные» закрыли котел под Лисичанском и продолжают зачистку от боевиков ВСУ окрестных населенных пунктов. Так, они сумели уничтожить засаду националистов, организованную на пути к городу, сообщил портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |