Версию мессенджера WhatsApp для персональных компьютеров нельзя скачать с официального сайта. С такой проблемой столкнулись пользователи из России. С чем связаны изменения, неизвестно – официальных сообщений на этот счёт не было.

При попытки скачать версию для Windows или Mac на сайте WhatsApp возникает ошибка. Однако, как пишет “Газета.ру”, при использовании VPN-сервисов проблема исчезает и загрузка дистрибутива ведётся, как обычно.

В цифровых магазинах для смартфонов на Android и “айфонов” мессенджер также доступен для скачивания. С сайта WhatsApp можно также скачать и версию для Android напрямую.

WhatsApp принадлежит признанной экстремистской компании Meta (запрещена в России). Несмотря на это, работа мессенджера на территории страны не ограничивалась. Вероятно, проблемы со скачиванием установочных файлов могут быть вызваны сбоем или же американская компания решила ограничить возможность пользоваться своими продуктами жителям России.