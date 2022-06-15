Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Телеграмм фотографию кота, отметив, что он находится в ожидании очередного пакета санкций. Таким образом он посмеялся над очередным намерением Запада оказать давление на Россию.

По словам Дмитрия Медведева, Европа уже сама начала давно понимать, что она не сможет прожить без российских энергетических ресурсов и товаров. В перечень таких товаров зампредседателя Совета Безопасности России включил топливо, металлы, продукты питания, газ. При этом он отметил, что перечень не является исчерпывающим.

Фотографию кота Дмитрий Медведев сопроводил подписью: «Теперь мы ждём, когда европейские политики придумают «великие» санкционные решения, направленные против России. Впрочем, сразу же после принятия санкций, они же начинают разрабатывать схемы, чтобы обойти свои же ограничения».